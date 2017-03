"Österreich läuft Gefahr, sein Gleichgewicht zu verlieren"

Der Korrespondent der deutschen Tageszeitung "Handelsblatt" für Österreich und Südosteuropa, Hans-Peter Siebenhaar, hat ein neues Buch vorgestellt. Unter dem Titel "Österreich - Die zerrissene Republik - Wann wird Österreich wieder das bessere Deutschland?" porträtiert er sein Gastgeberland zwischen Lieblichkeit und zunehmender Polarisierung der Gesellschaft in einer politischen Umbruchphase.

Österreich funktioniere immer noch auf der Basis von Seilschaften. Gegenseitige Abhängigkeiten würden wie ein Mehltau über dem Land liegen. "Der fatale Konsens als politisches Grundprinzip hat angesichts der Reformunfähigkeit ausgedient", meint jedoch Siebenhaar im Buch, das im Schweizer Verlag Orell Füssli erscheint.

Abhilfe könne ein konstruktiver Dissens schaffen, transparent auf der politischen Bühne ausgetragen: "Es müssen in Zukunft tief greifende Anstrengungen für eine Streitkultur mit Anstand, Ehrlichkeit und Mut unternommen werden." Konflikte, die in Deutschland zum Teil in aller Härte öffentlich ausgetragen würden, seien hierzulande all zu oft ein Tabu, nicht zuletzt weil Österreich zehnmal kleiner sei.

"Letzte Verschnaufpause" für Koalition

Der deutsche Journalist und Autor konstatiert eine zunehmende Polarisierung - die sich auch im Dauer-Wahlkampf um das Bundespräsidentenamt voriges Jahr manifestiert habe. Die Gräben seien nach dem Einzug Alexander van der Bellens in die Hofburg nicht zugeschüttet. Es ergebe sich aber eine "Chance für alle Beteiligten aus den bürgerlichen Parteien, das verkrustete politische System Österreichs zu erneuern und die Wirtschaft mit Reformeifer auf Vordermann zu bringen", da erstmals kein roter oder schwarzer Kandidat Bundespräsident wurde. Der Koalition habe der Wahlausgang eine "letzte Verschnaufpause" beschert, aber Siebenhaar sieht sie mit dem Rücken zur Wand.

Denn die FPÖ - deren "geschickte Inszenierung" ausgiebig in dem Buch vorkommt - sei längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und stark genug, bald den Kanzler zu stellen; eine Koalition mit den Blauen sei nur eine Frage der Zeit. SPÖ und ÖVP näherten sich mit teils populistischen Haltungen an die FPÖ an - in der Europa-, Flüchtlings- und Innenpolitik.

Als Beispiel für einen Rechtsruck unter Kanzler Christian Kern (SPÖ) führt Siebenhaar dessen Forderung nach einem Aus für die EU-Türkei-Beitrittsverhandlungen an. Kerns Ideen zur Türkei könnten aus Sicht des Buchautors auch von FPÖ-Chef Heinz Christian Strache stammen. Andere EU-Staaten hätten diese bewusst überhört.

Der Neustart unter Kern hat sich in den Augen Siebenhaars schnell als Fehlstart entpuppt. Der Rechtsschwenk der Koalition, der schon unter Werner Faymann begonnen habe, helfe vor allem der FPÖ. SPÖ und ÖVP hätten sich selbst in Identitätskrisen manövriert. "Mit ihren Ideen zersetzt die FPÖ gemeinsam mit ihren Epigonen im bürgerlichen Lager die Demokratie. Und das ist sehr gefährlich", konstatiert der Deutsche.

Für eine Koalition mit der FPÖ sei aber keiner der derzeitigen Parteichefs - Kern und VP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner - zu haben, schreibt Siebenhaar. Hierfür stünden auf SPÖ-Seite der "Law-and-Order-Politiker" und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und auf ÖVP-Seite der "smarte Flüchtlingskrisenbekämpfer" Außenminister Sebastian Kurz "wenn auch noch unausgesprochen, vermutlich längst bereit".

Der Populismus halte Österreich fest umklammert. "Das Land im Herzen Europas läuft weiter Gefahr, sein Gleichgewicht zu verlieren", so Siebenhaar.

Die Folge sei gesellschaftliche und politische Stagnation. Aufrichtigkeit, Anstand und Mut würden fast schon zwangsläufig unter die Räder kommen, zeichnet der Journalist, der sich als unabhängiger Beobachter sieht, teils ein provinzielles Bild der Gesellschaft. Dennoch bezeichnet er sich als großen Liebhaber Österreichs. Er wolle mit dem Buch einen Beitrag leisten, "wie Österreich wieder dorthin zurückkehren kann, wo es hingehört. Nämlich an die politische und wirtschaftliche Spitze in Europa." Das "Wagnis", gerade als Deutscher den Austro-Zustand zu analysieren, geht Siebenhaar "bewusst" ein, schreibt er.

(APA)