Warum die Pension boomt

Wien. In Österreich hat sich der Zustrom zur Pension im Vorjahr verglichen mit 2015 in der gesetzlichen Pensionsversicherung (ASVG, Gewerbe, Bauern) um 17,3 Prozent auf 82.000 erhöht. Bei den Beamten ist er bei einer allerdings in Relation viel kleineren Gruppe sogar um 50 Prozent auf 2531 gestiegen, wie das neue Pensionsmonitoring von Sozialministerium und Kanzleramt zeigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2017)