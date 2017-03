Planquadrate vor türkischer Botschaft? Sobotka winkt ab

Was tun gegen Austrotürken mit Doppelpass? Geht es nach dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), soll ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft entzogen werden. Auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist dafür, ebenso wie Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Ein Vorstoß Straches aber geht Sobotka zu weit, wie er am Montag betonte.

So hatte der FPÖ-Obmann vorgeschlagen, Polizisten am Wahltag des türkischen Verfassungsreferendums vor den Botschaften und Konsulaten zu platzieren, um illegale Doppelstaatsbürger auszuforschen. Dieser Idee kann Sobotka nichts abgewinnen. "Polizei-Arbeit muss immer dazu dienen, heikle Situationen zu de-eskalieren. Unter dieser Prämisse erscheinen mir die Planquadrate als untaugliches Mittel, um illegale Doppelstaatsbürgerschaften aufzudecken", sagte Sobotka am Montag im "Kurier".

Außerdem würde es juristische Probleme geben, meinte der Innenminister: "Ich kann nicht einfach jeden kontrollieren, der in ein Botschaftsgebäude geht. Dafür braucht man einen Rechtstitel. Und zudem haben wir ja auch viele türkische Touristen in Österreich, die nicht zum Wählen in ein Konsulat wollen, sondern ganz andere Probleme haben."

Schon jetzt werde konsequent gegen illegale Doppelstaatsbürgerschaften vorgegangen. "Dort, wo wir sie nachweisen können, wird die österreichische Staatsbürgerschaft per Gesetz ja auch aberkannt", betonte Sobotka. Man sollte in diesem Punkt aber auf die "klassischen Ermittlungen" setzen. In anderen Worten: Einzelfallprüfungen auf Basis konkreter Hinweise.

>>> Bericht im "Kurier"

(Red.)