Kopftuch wird Polizistinnen ausdrücklich verboten

Juristen sind genaue Menschen, auch wenn es um ihre Bekleidungsvorschriften geht. „Der Talar aus leichtem Wollstoff ist ein faltenreiches, vorne schließbares Gewand mit offenen, zirka 50 cm weiten Ärmeln und einem zirka 22 cm breiten runden, vorne in einen spitzen Halsausschnitt auslaufenden kragenartigen Besatz“, wird etwa für Richter per Verordnung penibel festgehalten. Und nicht zu vergessen: „Der Talar umhüllt faltenreich den Körper und reicht fast bis zum Knöchel.“ Keine Erwähnung findet in dieser Kleiderordnung aber ein Kopftuch. Doch kann man bereits daraus schließen, dass dieses verboten ist?