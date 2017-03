Ärztekammer warnt vor der „Ärzte-Hölle“

Wien. Der Gesetzesentwurf für die Einrichtung von Primärversorgungseinheiten treibt die Ärzteschaft erneut auf die Barrikaden. Am Mittwoch wurde in Wien ein „Krisengipfel“ einberufen, die „Substanz der Gesundheitsversorgung“ sei gefährdet, sagte Vizepräsident Johannes Steinhart. Und Ärztevertreter Karlheinz Kornhäusl sprach davon, dass den Ärzten der Himmel vorgegaukelt werde, in Wahrheit werde man sich aber gemeinsam mit den Patienten in der „Ärzte-Hölle“ wiederfinden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2017)