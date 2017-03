Kürzung der Familienbeihilfe: Skepsis im SPÖ-Klub

Die Abfuhr der EU-Kommission für die Bestrebungen Deutschlands, die Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland an die Kaufkraft im Herkunftsland anzupassen und damit zu kürzen („Die Presse“ berichtete) sorgt in Österreich für neuen Zündstoff. Dabei gibt es im SPÖ-Klub ohnehin schon bisher Bedenken und offene Fragen zur Anpassung der Beihilfen. Am kommenden Mittwoch kommt es dazu in der SPÖ-Fraktion zu einer Aussprache.

