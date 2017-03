Wie die Grünen dank der SPÖ Stimmen gewinnen wollen

Eigentlich läuft es doch gar nicht so schlecht. Zumindest lässt sich die Bilanz der Grünen in den vergangenen Jahren durchaus sehen: Da wären zum Beispiel fünf Beteiligungen an Landesregierungen, die EU-Vizepräsidentin Ulrike Lunacek. Und, wenn wir schon bei Präsidenten sind: Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Trotzdem droht den Grünen die Gefahr, bei den kommenden Nationalratswahlen nur eine geringe Rolle zu spielen. Manche in der Partei sehen aber durchaus eine Chance, wieder mehr Aufmerksamkeit zu gelangen: Indem man Themen übernimmt, die die SPÖ vernachlässigt.