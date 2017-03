Flüchtlinge: Koalition stoppt EU-Umverteilung

Brüssel/Wien. „Österreich ist verpflichtet, das umzusetzen.“ Nachdem sich Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel für die versprochene Übernahme von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien ausgesprochen hatte, bremste in Wien Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) das Vorhaben. Er drängte auf einen Ministerratsbeschluss zum Stopp des EU-Umverteilungsprogramms. Wenige Stunden später schloss sich dieser Forderung auch Sobotka im Namen der ÖVP an. „Wir stimmen dem inhaltlich voll zu und sind einverstanden“, hieß es aus dem Büro des Innenministers.

Doskozil hatte argumentiert, dass die Solidaritätsmaßnahme 2015 unter ganz anderen Voraussetzungen beschlossen worden sei. Demnach hätte Österreich 1900 Flüchtlinge übernehmen sollen. Mittlerweile seien aber weit mehr Flüchtlinge aus diesen beiden Ländern nach Österreich weitergezogen und hätten hier einen Asylantrag gestellt. „Diese müssen eingerechnet werden“, so Doskozil. Außerdem sehe der EU-Beschluss von 2015 vor, dass es ein Einvernehmen des Aufnahmelandes geben müsse.

Sobotka hatte in Brüssel zwar den „Prozess der Relocation für falsch“ erklärt, sah aber vorerst noch eine Verpflichtung, die eingehalten werden müsse. In einem ersten Schritt sollten 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge übernommen werden. Davor war bereits der Druck auf Österreich gestiegen. Dreimal soll Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bei EU-Treffen gedrängt worden sein, die vereinbarte Quote einzuhalten. Auch weitere EU-Länder sind säumig. Ungarn und Polen haben bisher noch überhaupt keine Flüchtlinge aus Italien und Griechenland übernommen.

Aus dem Innenministerium hieß es am Montag, dass der endgültige Stopp der Umverteilung von Bundeskanzler Kern bei der EU-Kommission beantragt werden müsse. Denn auch das Relocation-Programm sei einst von den Staat- und Regierungschefs beschlossen worden. Gelinge diese Überzeugungsarbeit in Brüssel allerdings nicht, müsse Österreich mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen. (ag./wb)

