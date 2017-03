Ein unnötiges Gesetz gegen unnötige Gesetze

Am Mittwoch will der Nationalrat ein Gesetz gegen unnötige Gesetze beschließen. Es nennt sich etwas sperrig „Deregulierungsgrundsätzegesetz“, soll aber einiges bewirken. Demnach muss künftig vor der Erlassung von Gesetzen geprüft werden, ob „die zu erlassenden Bestimmungen notwendig und zeitgemäß sind“. Zudem ist bei der Umsetzung von EU-Recht darauf zu achten, dass die von Brüssel vorgegebenen Standards nicht ohne Grund übererfüllt werden. Jedoch: Diese „neuen“ Regeln gibt es bereits. Und sie werden in der Praxis nicht sehr ernst genommen, wie eine Recherche der „Presse“ zeigt.