Kern-Brief: "Beteiligung Österreichs an Umverteilung nicht gerechtfertigt"

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat sein am Dienstag angekündigtes Schreiben nach Brüssel zum Flüchtlings-Umverteilungsprogramm der EU abgeschickt. In dem Brief an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ("Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Jean-Claude") erklärt Kern die österreichische Beteiligung an dem Programm für "nicht gerechtfertigt" und bittet Juncker um ein Treffen.

Inhaltlich argumentiert Kern in dem zweiseitigen Schreiben damit, dass in Österreich 2015 und 2016 viermal mehr Asyl-Erstanträge gestellt worden seien als in Italien und zweieinhalbmal so viele wie in Griechenland. Ein wesentlicher Anteil dieser Flüchtlinge sei über Italien und Griechenland in die EU gekommen. "Österreich hat damit faktisch zu einer erheblichen und über das Umsiedlungsprogramm hinausgehenden Entlastung der beiden Mitgliedstaaten beigetragen", schreibt Kern.

Eine österreichische Beteiligung an einem Umsiedlungsprogramm zugunsten Griechenlands und Italiens wäre folglich "nicht gerechtfertigt", heißt es im dem Brief. Und: "Österreich strebt daher eine weitere Aussetzung des Umsiedlungsprogramms an, die den bisher von Österreich im Rahmen der Bewältigung der Migrationsströme bereits erbrachten solidarischen Beitrag entsprechend berücksichtigt."

