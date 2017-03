ÖVP und FPÖ präsentieren "Agenda Graz 22"

Nachdem die schwarz-blaue Zusammenarbeit in der Grazer Stadtregierung am Dienstag offiziell wurde, gingen am Mittwoch die Bekanntmachungen weiter: Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) präsentierte gemeinsam mit seinem neuen Regierungspartner, der FPÖ, die "Agenda Graz 22 " und damit das schwarz-blaue Regierungsübereinkommen samt Ressortaufteilung. Letztere barg durchaus Überraschungen: Nagl behält die Stadtentwicklung und den Katastrophenschutz, bekommt aber das Wirtschaftsressort in sein Aufgabengebiet.

Koalitionspartner Mario Eustacchio (FPÖ) erhält sein Wunschressort Wohnen sowie Bauen und wird auch die Personal-Aufgaben übernehmen. ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben, Bildung Sport und Integration, auch noch Jugend und Soziales. Gerhard Rüschs Nachfolger Günter Riegler übernimmt die Finanzen sowie das Kulturamt und Wissenschaft.

Elke Kahr (KPÖ) wird Verkehrsstadträtin und übernimmt das Straßenamt, ihr Parteikollege Robert Krotzer wird das Gesundheitsamt ohne die Geriatrischen Gesundheitszentren - die fallen auch an Nagl - und den Bereich Pflege übernehmen.

Die neue grüne Stadträtin Tina Wirnsberger bekommt das Umweltamt und das Frauen- und Gleichstellungsreferat. "Das sind grüne Kompetenzen", zeigte sie sich zufrieden. "Unser Ziel ist es, die schlechte Atemluft in Graz zu verbessern, von der insbesondere die Schwächsten betroffen sind, wie Kinder, Ältere und Menschen mit geringem Einkommen", kündigte Wirnsberger in einer Aussendung an. Gerade wenn Schwarz-Blau regiere, gelte es, "besonders auf die Frauenrechte zu achten und einem reaktionären Kurs eine starke Lobby gegenüberzustellen", meinte die Nachfolgerin von Lisa Rücker.

Ehmann: "Von sturer Fundamentalopposition halte ich nichts"

Die Grazer SPÖ, die nach der Wahl vom 5. Februar aus dem Stadtsenat geflogen war, kündigte unterdessen einen "kritisch-konstruktiven Weg" an. Dienstagnachmittag war Michael Ehmann einstimmig zum Klubvorsitzenden gewählt worden. "Von sturer Fundamentalopposition halte ich rein gar nichts - fürs monotone Nein-Sagen wird niemand gewählt.Genauso wenig ist den Grazerinnen und Grazern aber damit gedient, dass alles und jedes durchgewunken wird", erklärte Ehmann. Er meinte, dass die SPÖ die "einzige echte Oppositions-Fraktion" sei, weil sie nicht mehr in der Stadtregierung sitze.

Tatsächlich sind neben der SPÖ nur noch die Neos mit einem Mandat im künftigen Gemeinderat vertreten und nicht im Stadtsenat.

