Soldaten erhalten neues Sturmgewehr 77 - und eigene Schuhe

Das Bundesheer wird neu ausgerüstet - unter anderem mit einem neuen Sturmgewehr 77 und Feldschuhen. Letztere werden künftig nicht übertragen, sondern die Soldaten können sie mit nach Hause nehmen, erklärte der für die Beschaffungen zuständige Sektionschef Norbert Gehart am Mittwoch bei der Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Der Ressortchef betonte, dass sich das Heer nicht nur inhaltlich und strukturell neu aufstelle, sondern eben auch einer moderneren Ausstattung bedürfe. Daher habe man sich zur Anschaffung neuer Schutzausrüstung und Bewaffnung entschlossen. Der Minister berichtete zudem von starkem Personalzulauf.

Das neue Sturmgewehr sei gemeinsam mit Steyr entwickelt worden, führte Doskozil aus. Mit den bisher getätigten Vertragsabschlüssen seien 50 Prozent heimische Wertschöpfung erzielt worden.

Bis zum Jahr 2020 investiert das Heer insgesamt 1,2 Milliarden Euro in die Beschaffung. Weitere 500 Millionen Euro fließen in die Infrastruktur, hieß es aus Doskozils Büro. Insgesamt wurden bzw. werden 2016 und 2017 rund 90 Millionen Euro in die Schutzausrüstung der Soldaten investiert. Diese Summe teilt sich auf in 50 Millionen Euro für Bekleidung, 20 Millionen Euro für Schutzhelme und je zehn Millionen Euro für diese zwei Jahre für die Adaptierung und Erneuerung der Waffensysteme, erklärte der Ressortchef.

Schließen Präsentation der neuen Ausrüstung für das Bundesheer – (c) APA (HANS PUNZ)

Das bestehende Sturmgewehr 77 etwa kann laut Gehrat mit wenigen Änderungen aufgerüstet werden. Das bisherige Essgeschirr aus Aluminium wird durch Edelstahl ersetzt und auch bei den Schuhen gibt es Neuerungen. Erhielten Soldaten bisher bereits mehrfach getragene, wird es nun hygienischer. Der leichte Feldschuh geht in den Besitz der Grundwehrdiener und Kadersoldaten über. Für 2017 sind übrigens 42.000 Paar mit einem Einzelpreis von rund 51 Euro vorgesehen, geht aus der Unterlage hervor.

Für neue Schutzbrillen, die etwa vor Laserpointern schützen sollen, läuft gerade die Ausschreibung. Der Einzelpreis für die ballistischen Schutzbrillen beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Der Sektionschef zeigte sich erfreut, dass mit der neuen Ausrüstung "die Anliegen der Soldaten ernst genommen" werden. Er erklärte weiters, dass nicht alle sofort mit der neuen Teilen ausgerüstet sind. Zunächst müssen sie ausgeliefert, verteilt und die Soldaten damit ausgebildet werden, so Gehart.

(APA)