Salzburger Swap-Geschäfte: "Risiken wurden nicht hinreichend beziffert"

Vor dem Hintergrund der Untreue-Anklage gegen den Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) wegen der Übertragung von sechs negativ bewerteten Zinstauschgeschäften an das Land im Jahr 2007 liegt nun auch der zuletzt vehement eingeforderte Rohbericht des städtischen Kontrollamtes zur Causa vor. Drehpunkt der Frage: War der Gemeinderat richtig über die Swap-Geschäfte der Stadt informiert?

Dabei geht es keineswegs nur um jene sechs Geschäfte, die Kern des Strafverfahrens gegen den Stadtchef und sechs weitere Angeklagte sind und die dem Land fast 4,9 Millionen Euro Schaden zugefügt haben sollen. Die Stadt begann bereits im Herbst 2002 sich "derivativer Produkte" zu bedienen. Ab dem Jahr 2005 kamen schließlich von Grundgeschäften losgelöste Zins-Swaps hinzu. Die Geschäfte warfen zu Beginn noch Gewinne ab, mit Beginn der Finanzkrise ab 2007 tauchten allerdings Probleme mit offenbar zuvor nicht für möglich gehaltenen Risiken auf.

Wie die "Salzburger Nachrichten" und die "Kronen Zeitung" am Mittwoch berichteten, kamen die Prüfer des städtischen Kontrollamtes nun zum Schluss, dass die Gemeinderäte nicht bei allen Geschäftsabschlüssen vollständig informiert waren. Doch habe die Finanzabteilung sämtliche Geschäfte mit einem Amtsbericht zum Beschluss vorgelegt. Allerdings: "Die möglichen Risiken der neu abzuschließenden Geschäfte wurden nicht hinreichend beziffert." Eine realistischere Darstellung der Chancen und Risiken beim Abschluss neuer Swaps wäre geboten gewesen. Zugleich wurde der Gemeinderat in mehreren Fällen nicht darauf hingewiesen, dass man statt neuer Geschäftsabschlüsse auch mit Verlusten aus den Geschäften hätte aussteigen können. Und: Bei manchen Zinstauschgeschäften seien die Amtsberichte unvollständig gewesen - das gilt offenbar besonders für jene Produkte, die sich negativ entwickelt haben und umstrukturiert werden mussten.

Was die Übertragung der sechs Zinstauschgeschäfte am 11. September 2007 von der Stadt an das Land betrifft, kommen die Prüfer des Kontrollamtes zum Schluss: "Letztlich wurde der Gemeinderat zwar darüber informiert, dass die Stadt aus mehreren Geschäften ausgestiegen ist, es wurde aber nicht darüber informiert, dass das Land Salzburg diese Geschäfte übernommen hat, weil die Übertragung unentgeltlich erfolgt ist und der Bürgermeister Verträge im Allgemeinen bis zu 150.000 Euro selbstständig abschließen kann."

Mitglieder des Gemeinderats werden in Pflicht genommen

Der Rohbericht nimmt übrigens auch die Mitglieder des Gemeinderats in die Pflicht. Bei einigen Geschäften seien die Mandatare sehr wohl vollständig über mögliche Risiken informiert worden. Die Gemeinderäte hätten aber nicht einmal darüber diskutiert, sondern die Amtsberichte einfach beschlossen. Freilich: In einem dokumentierten Fall hat es selbst auf explizite Nachfrage nur unvollständige Antworten gegeben.

2006 wollte der Bürgerlisten-Klubobmann Helmut Hüttinger von Mitarbeitern der Finanzabteilung wissen, wie hoch das Risiko für die Stadt im "Worst Case" wäre. Dabei wurde ihm - richtig, aber unvollständig - geantwortet, dass die Stadt dann null Prozent Zinsen erhalte. Einen Hinweis auf Verlustrisiko und eine Ausstiegsmöglichkeit habe es nicht gegeben.

Der Untreue-Prozess soll am 6. Juni am Landesgericht Salzburg stattfinden.

