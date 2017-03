Kärnten kann Haider-Erben wegen Hypo-Skandals klagen

Wien. Mehr als sieben Jahre nach dem Unfalltod des ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider wird dessen mögliche Verwicklung in den Kärntner Hypo-Skandal doch noch gerichtlich geprüft. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass eine persönliche rechtliche Verantwortung des am 11. Oktober 2008 verunglückten Politikers im Bereich des Möglichen ist. Also können auch seine Erbinnen, die Witwe Claudia Haider-Hofmann sowie die beiden Töchter Ulrike Haider-Quercia und Cornelia Mathis-Haider, als Rechtsnachfolger geklagt werden. Der Vorwurf konzentriert sich auf einen Teilaspekt eines der größten Bankenskandale in Österreich: auf die Bezahlung eines Gutachtens, die laut Klage weit überhöht gewesen sei und in Wahrheit der Parteienfinanzierung gedient habe.

("Presse Print", 31.03.2017)