Neos-Chef: Abgang Vavriks "große menschliche Enttäuschung"

NEOS-Chef und Klubobmann Matthias Strolz hat sich am Donnerstagabend schwer enttäuscht gezeigt über Christoph Vavrik, der von der pinken in die ÖVP-Fraktion gewechselt war. Dass sich Vavrik "in ein Konstrukt von Lügen und Täuschungen begibt und alle Vereinbarungen bricht", hätte er dem Gründungsmitglied nicht zugetraut, erklärte Strolz auf seiner Facebookseite.

Vavrik habe sich "mit seinem schwulenfeindlichen Posting für unsere Bewegung ins Abseits gestellt", es habe daher keine gemeinsame Zukunft bei den NEOS gegeben, so Strolz in dem Beitrag. Aufgrund seiner Verdienste "auf vielen anderen Flanken" wollte er ihm jedoch einen Abschied "mit aufrechtem Gang" ermöglichen. Das Prozedere des Ausscheidens sei dann auch klar vereinbart und von Vavrik bestätigt worden. "Dass er sich gemeinsam mit Lopatka und der ÖVP-Führung in ein Konstrukt von Lügen und Täuschung begibt und alle Vereinbarungen bricht, das hätte ich ihm als Gründungsmitglied nicht zugetraut", stellte der NEOS-Chef fest.

Der Abgang sei eine "große menschliche Enttäuschung" und Vavrik habe Charakterlosigkeit bewiesen: "Das wird ihn stets begleiten", so Strolz weiter. Der NEOS-Obmann räumte ein, dass die Politik ein "verletzendes Feld" ist, er will jedoch "persönlich keine Beiträge leisten, um sie zu einem schmutzigen Geschäft zu machen". Er werde aus dem Vorfall lernen, aber weiterhin Vertrauen schenken: "An dem Tag, an dem ich meinem engen Umfeld nicht mehr grundsätzliches Vertrauen schenken kann, möchte ich die Politik verlassen", erklärte Strolz.

