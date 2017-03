Rupprechter will Kanzleramt Regionalförderungen entziehen

Die Regierung will den Gemeinden mit 175 Millionen Euro bei Investitionen unter die Arme greifen. Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sagte am Freitag zu, heuer nicht abgeholte Mittel 2018 zur Verfügung zu stellen. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) will dem Kanzleramt außerdem die Zuständigkeit für EU-Regionalförderungen entziehen.

Rupprechter forderte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Schelling und dem neuen Gemeindebundpräsidenten Alfred Riedl (ÖVP), die EU-Regionalförderungen (EFRE) künftig gemeinsam mit den Agrarförderungen im Landwirtschaftsministerium abzuwickeln. Er verwies auf einen kritischen Rechnungshofbericht aus dem Vorjahr, wonach die EU die Auszahlung der Regionalförderungen wegen Vollzugsmängeln in Österreich verübergehend ausgesetzt hatte. Rupprechter will daher, "dass die Mittel zur Regionalentwicklung künftig in meinem Ressort abgewickelt werden sollten. Wir können das einfach besser."

Das von der Regierung am Dienstag beschlossene "Kommunalinvestitionsgesetz" sieht für die Gemeinden heuer und nächstes Jahr 175 Mio. Euro vor. Damit werden zusätzliche Investitionen unterstützt - etwa in Kinder- und Seniorenbetreuung, Verkehr und Wasserversorgung - nicht aber Fahrzeuge und Personalkosten. Konkret unterstützt der Bund bis zu 25 Prozent des Projektvolumens, allerdings ist die Summe für jede Gemeinde gedeckelt. So erhält die kleinste Gemeinde Gramais mit ihren 51 Einwohnern maximal 944 Euro Bundeszuschuss, Graz mit seinen 280.000 Bürgern bis zu 6,2 Mio. Euro.

Gemeindebundpräsident Riedl lobte, dass das Programm "lokale Konjunkturschübe" auslösen und zur Chancengleichheit beitragen werde. Allerdings gab er neuerlich zu bedenken, dass sich viele Gemeinden die Investitionen nicht leisten könnten. Schelling empfahl den Gemeinden daher, "Doppel- und Mehrfachförderungen" in Anspruch zu nehmen: "Es können EU- oder Landesmittel abgerufen werden." Sollten die für heuer vorgesehenen knapp 87 Mio. Euro nicht zur Gänze ausgeschöpft werden, will er das Geld kommendes Jahr zusätzlich zur Verfügung stellen.

Insgesamt hofft Schelling, mit dem auf zwei Jahre befristeten Programm rund 800 Mio. Euro an Investitionen auslösen zu können. Gemeinden können ab Juli um Förderungen ansuchen. Die maximale Fördersumme pro Gemeinde hat das Finanzministerium im Internet veröffentlicht.

(APA)