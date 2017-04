Nagl zum vierten Mal zum Grazer Bürgermeister gewählt

Siegfried Nagl (ÖVP) ist am Dienstagnachmittag knapp zwei Monate nach der Gemeinderatswahl in Graz mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ zum Bürgermeister gewählt worden. Es ist dies seine vierte Funktionsperiode. Zuvor waren die 48 Gemeinderäte angelobt worden - vor allem von der ÖVP einige mit dem Zusatz zu "Ich gelobe" - so wahr mir Gott helfe".

Nagl erhielt 32 gültige Stimmen, die von ÖVP (19), FPÖ (8) und SPÖ (5). 16 Mandatare - die von KPÖ (10), Grünen (5), und NEOS (1) - wählten Nagl nicht.

Letztlich habe man im Gemeinderats ein gemeinsames Ziel, sagte Nagl: "Eine lebenswerte Stadt, in der die Menschen arbeiten und sich sicher und verstanden fühlen können". Man könne froh sein, auf diesem Fleckchen Erde zu leben und den österreichischen Pass zu besitzen, lobte Nagl das allgemeine Klima in der Stadt. Man müsse auch "die Sprache in diesem Saal wieder so wählen, dass man Vorbild ist", so der Bürgermeister. Wesentlich sei, dass man gemeinsame Wege aufzeige, Gefahren und Chancen rechtzeitig erkenne.

Demonstration vor dem Rathaus

Vor dem Rathaus waren während des Angelobungsvorganges rund 100 bis 150 Demonstranten aufgezogen, die mit Trillerpfeifen und Trommeln ihren Unmut zum Ausdruck brachten. Nagl blieb ruhig und begrüßte neben LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) "auch jene, die ihre Begeisterungsstürme gerade vor dem Rathaus zum Ausdruck bringen". ÖVP- und FPÖ-Mandatare trugen übrigens eine kleine Fliederblüte am Revers, bei der FPÖ war es zuletzt ja die Kornblume. Der Demo-Lärm ebbte nach etwa einer Stunde ab.

ÖVP-Klubchefin Daniela Gmeinbauer brachte den Wahlvorschlag für Nagl ein, kritisierte aber gleichzeitig den Ton, den in der Wahlauseinandersetzung und danach - vor allem in Sachen Murkraftwerk - geherrscht habe. Da hoffe sei auf Besserung. FPÖ-Klubobmann Armin Sippel sagte, die Koalitions-"Agenda 22" sei ein großer Wurf für eine gute Gemeinderatsarbeit, ein "Best of" von blauen und schwarzen Ideen, da könnten die anderen Parteien ruhig oft mitstimmen. Beim Wahlergebnis sprach er von einem klaren Wählerauftrag für eine der derzeit beliebtesten Koalitionsformen in Österreich. Man wolle mit der Agenda Vorbild für koalitionäre Zusammenarbeit auch anderswo in Österreich sein: "Die Flieder-Koalition wird Sie nicht enttäuschen".

KPÖ-Chefin Elke Kahr zitierte aus einem Lied von Andre Heller: "Jammern, des is net mei Art". Aber jene, die Graz als Gabentisch für kapitalkräftige Gruppen sehen, wollten sich jetzt durchsetzen. Man werde so gut wie möglich jene schützen, die wenig hätten. Dazu kämen Altstadt- und Umweltschutz. Das werde nicht einfach, aber einfach sei es noch nie gewesen, so Kahr. Man habe zuletzt viel Zuspruch erhalten, die Art, wie man versuche, die KPÖ einzudämmen, komme nicht gut an. Was man von der FPÖ und ihrer Politik halte, sei bekannt. Es gebe Grundlagen für Zusammenarbeit mit SPÖ, Grünen und NEOS.

Grünen-Klubchef Karl Dreisiebner sagte u.a., die Beteiligung einer sehr weit rechts stehenden Partei an der Stadtregierung lehne man ab. Eigentlich habe man erwartet, dass das Programm mehr die Handschrift der ÖVP trage. Viele Maßnahmen, die soziale Sicherheit und sozialen Ausgleich sichergestellt hätten, würden nun infrage gestellt. Dazu zähle auch die Verschärfung des Zugangs zu Gemeindewohnungen, die Menschen aus anderen Bezirken oder Bundesländern träfen. Die Verlangsamung des Öffi-Ausbaus sei nicht smart. Nagl und FPÖ-Chef Eustacchio fehle nicht nur der Flieder, sondern auch der Mut.

SPÖ-Klubobmann Michael Ehmann bezeichnete seine Fraktion als Opposition außerhalb des Proporzes. Man werde genau hinsehen und kontrollieren, aber auch Vorschläge erarbeiten. "Für bloßes Nein-Sagen wird man nicht gewählt, sondern für Haltungen", so Ehmann. Man wähle Nagl, weil man ihn so in die Verantwortung nehme, nämlich Verantwortung für diese Koalitionsregierung zu tragen. Ehmann wies in Einzelbeispielen darauf hin, wie sich schon geringe Beihilfen wie Weihnachts- oder Heizkostenzuschuss auf Menschenpositiv auswirkten.

NEOS-Mandatar Niko Swatek zeigte sich von der "Agenda 22" enttäuscht, weil sie nicht z. B. Luxuspensionen zu beschneiden plane und die Stadt-Schulden vergrößern wolle sowie die Grundrechte - mit eigenen Demozonen - einschränken möchte.

