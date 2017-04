FPÖ-Prozess gegen Verfassungsrichter Schnizer beginnt

Im Wiener Handelsgericht hat heute der Prozess gegen den Verfassungsrichter Johannes Schnizer begonnen. Kläger sind Parteichef Heinz-Christian Strache, sein Vize und Vorjahres-Präsidentschaftskandidat, Norbert Hofer, sowie die FPÖ selbst. Es geht um den Vorwurf der Kreditschädigung und Ehrenbeleidigung.

Worum geht es in der Causa? Der VfGH-Richter hatte Ende September sowohl in der Wiener Wochenzeitung „Falter" als auch im ORF erklärt, seiner Meinung nach habe die FPÖ schon vor der aufgehobenen Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai eine Anfechtung vorbereitet. Wenige Tage darauf entschuldigte sich Schnizer bei den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs dafür, den Gerichtshof ins Gerede gebracht zu haben - gegenüber der FPÖ nahm er jedoch nichts zurück.

Im Oktober des Vorjahres entschieden sich die Freiheitlichen deshalb dazu, den Richter zu klagen. Schnizer solle seine Aussagen widerrufen und künftig unterlassen, lautet die Forderung. Das Argument, Schnizer habe eine „persönliche Meinung“ vertreten, ließen sie ob der Verbreitung seiner Aussagen in einer Zeitschrift und im Fernsehen nicht gelten. Vielmehr stuft die FPÖ die Äußerungen des Höchstrichters nach Paragraf 1330 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (AGBG) sowohl als ehrenbeleidigend als auch als kreditschädigend ein, heißt es in der Klage.

(Red.)