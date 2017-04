Schelling für "kreative Lösungen" bei Pflege-Finanzierung

Die Regierungsvertreter haben am Mittwoch bei der Parlaments-Enquete zur Zukunft der Pflege auf die Herausforderung der künftigen Finanzierung hingewiesen. Zwar sei bis etwa ins Jahr 2021 die Finanzierung gesichert, für danach müsse man aber "kreative Lösungen" überlegen, sagte Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP). Die Breite der Lösungen gehe dabei von einer Steuerfinanzierung über eine Versicherungslösung bis hin zu einer Versicherungspflicht.

Auf der Angebotsseite sieht Schelling die Notwendigkeit, eine deutliche Verbesserung der Vernetzung zwischen stationären und ambulanten Angeboten zu schaffen: "Wir müssen die Angebotsstruktur bündeln." Als notwendig sieht er einen Ausbau des Bereichs der Pflegeheime: "Der stationäre Bereich wird durch die Entwicklung des Alterungsprozesses zunehmen." Man müsse daher darauf vorbereitet sein, dass die notwendigen Plätze vorhanden sind.

Hier gab es im Rahmen der Veranstaltung des Bundesrates (die den Titel "Die Zukunft der Pflege: Schaffbar, sichtbar, leistbar" trug) leichten Widerspruch von Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ): Es gehe darum, durch gezielte Gesundheitsförderung und Prävention - nicht nur bei gesunden, sondern auch bei bereits kranken Personen - die Menschen länger in Selbstständigkeit zu halten "und nicht in den stationären Bereich zu bringen". Erfreut zeigte sich von der im vergangenen Sommer beschlossenen Ausbildungsreform im Pflegebereich, mit der drei Berufsbilder (Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und die der gehobenen Pflegefachkräfte) geschaffen wurden. Ziel der Reform sei es, die Qualität der Ausbildung signifikant zu verbessern und die Berufe im Pflegebereich attraktiver zu machen.

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) thematisierte die Problematik des Regresses. Denn dieser sei hinsichtlich der Gerechtigkeit ein Problem. Darauf habe auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in seinem Plan A bereits hingewiesen. Denn der Regress bedeute für viele Menschen eine hundertprozentige Erbschaftssteuer: Wenn jemand pflegebedürftig wird, "nimmt der Staat das gesamte Erbe weg" (bevor er den stationären Aufenthalt der Betroffenen zahlt, Anm.), sagte Stöger. Hier brauche es eine Änderung, so der Minister. Diese Problematik sprach auch Caritas-Präsident Michael Landau an. Eine neue Finanzierungslogik wäre fairer, sagte er. Und zwar eine, "die nicht nur von Finanzausgleichsverhandlungen und nicht nur von privater Geschicklichkeit der Betroffenen" (etwa, indem man Vermögen rechtzeitig verschenkt) abhänge. Man müsse aussteigen "aus der Sozialhilfelogik, die Betroffene unverhältnismäßig hoch belastet und Nicht-Betroffene verschont".

Pflegegeld "weltweit einmalig"

Stöger plädierte auch dafür, dass sich die Politik damit auseinandersetzt, ob man eine jährliche Erhöhung des Pflegegeldes schaffen kann. Denn in den letzten 24 Jahren habe es in diesem Bereich einen Wertverlust von 25 Prozent gegeben. Gleichzeitig betonte er, dass Österreich ein Pflegesystem habe, auf das man stolz sein könne. Das Pflegegeld, für das pro Jahr rund 2,5 Milliarden Euro aufgewendet werde, sei die "größte Säule des Pflegesystems" und "weltweit einmalig".

Schelling widmete sich vor allem der Finanzierbarkeit des Systems. Angesichts der demografischen Entwicklung werde dieses Thema in Zukunft immer herausfordernder, gab er zu verstehen. Er gehe davon aus, dass das Pflegewesen bis etwa 2021 (bis dahin ist der Pflegefonds zur Unterstützung der Länder und Gemeinden verlängert) finanziert sei, bis spätestens 2020 müsse man aber über die weitere Finanzierung eine Entscheidung fällen.

Ebenfalls thematisiert wurde die Zuständigkeit der Länder beim Pflegesystem. Landau sprach die unterschiedlichen Qualitäts-, Versorgungs- und Finanzierungsstandards an. Hier müsse es eine Vereinheitlichung geben - und nicht neun unterschiedliche Systeme, so die Forderung.

(APA)