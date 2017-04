Niederösterreich: Früherer Junos-Vorsitzender wechselt zur ÖVP

Erst wechselte der Nationalratsabgeordnete Christoph Vavrik von den Neos in den ÖVP-Klub, nun folgt ein ebensolcher Wechsel auf niederösterreichischem Terrain: Wie der "Kurier" berichtet wird Patrick Mayer künftig der JVP im Bezirk Krems angehören.

Er habe "neuen Wind" in die Politlandschaft bringen wollen, wird, Mayer, der ein Jahr lang Landesvorsitzender der Neos-Jugendorganisation Junos in Niederösterreich tätig war, im Bericht zitiert. Allerdings: "Im Endeffekt war ich in einem starren System von Theoretikern gefangen, die sich in ihren eigenen Gedanken verfangen haben. Ich will nicht länger Teil dieser Gruppe sein."

Den Wechsel bestätigte auch ÖVP-Landesmanager Bernhard Ebner. "Ich heiße ihn (Mayer, Anm.) herzlich willkommen", sagte er dem "Kurier".

Erwartungsgemäß unerfreut reagierten die Junos, konkret der Vizw-Bundesvorsitzende Christian Bitschnau: "In den letzten zwei Jahren haben wir von Patrick so gut wie nichts mehr gehört. Am 9. Jänner hat uns dann sein Austrittsgesuch erreicht. Wir bedauern selbstverständlich jeden Austritt aus unserer Organisation."

Dass Mayer zur Volkspartei wechsle, nehme man ihm aber nicht übel, wird betont: "Als liberale Organisation gestehen wir jedem zu, selbst zu entscheiden, was das Richtige für einen selbst ist."

