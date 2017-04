Was von der Monarchie übrig blieb

„Drum singen heut' noch alle/vereint am Opernballe: Er lebe hoch! Wo ist der Kaiser? Er lebe hoch! Wir brauchen ein Idol!“ Der Text der EAV zeigt stellvertretend auf, wie das an sich längst republikanisch geprägte Österreich noch immer gerne in Erinnerungen an die einstige Monarchie schwelgt. Und tatsächlich scheint es so, dass Restbestände aus der Kaiserzeit überlebt haben. Das wird im Alltag, in der Bürokratie, aber auch in der Politik offenbar.