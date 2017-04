Kronprinzessin Felipe: Die Grüne hinter Glawischnig

Ambitionen auf den Posten der Grünen-Bundessprecherin wies sie zuletzt zwar zurück, dennoch gilt Ingrid Felipe als mögliche Nachfolgerin der in regelmäßigen Abständen in Frage gestellten Eva Glawischnig. Tatsächlich stehen die Chancen der 38-jährigen Landeshauptmann-Stellvertreterin nicht so schlecht, liest sich doch ihr politischer Werdegang insbesondere seit ihrer Wahl zur Spitzenkandidatin der Tiroler Grünen Mitte 2012 wie eine einzige Erfolgsgeschichte.