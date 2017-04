Ex-FPÖ-Chef Achatz ist tot

Linz. Der einstige oberösterreichische FPÖ-Parteiobmann Hans Achatz ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Das teilte die freiheitliche Landespartei am Sonntag mit. Achatz war als Richter in Enns und Ried tätig und kam 1984 in den Landtag. 1991 trat er als Spitzenkandidat der oberösterreichischen FPÖ an und konnte erstmals einen Regierungssitz in Oberösterreich und elf Mandate für die FPÖ im Landtag erreichen. 1992 wurde er zum Landesobmann. 2002 übergab er an Günther Steinkellner. Achatz galt als einer der „Drahtzieher“ des Knittelfelder-Putsches gegen die ehemalige freiheitliche Parteiobfrau Susanne Riess-Passer.

(APA)