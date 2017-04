"Yo, Junge ÖVP": Neos fordern Spende wegen Vavrik-Fotos

Die Neos haben zuletzt den Abgeordneten Christoph Vavrik an die ÖVP verloren - er wechselte den Klub, weil er bei der Volkspartei seine "politische Heimat" habe, wie er sagte. Eine neues Foto scheint er bei seiner neuen Partei aber noch nicht zu haben. So griff die Junge ÖVP bei der Ankündigung ihrer Veranstaltungsreihe "60 Min. auf den Punkt" auf Facebook auf ein Bild zurück, das nach Angaben der Neos für die Partei gemacht worden sei und für das die Schwarzen keine Rechte hätten, wie der "Standard" am Dienstag berichtet.

Die Neos reagierten auf Facebook mit der Aufforderung: "Yo, Junge ÖVP. #Ehegleich freut sich über eure Spende. Dass ihr euch freut, einen Abgeordneten in euren Reihen zu begrüßen, für den in einem anderen Parlamentsklub aufgrund seiner homophoben Äußerungen kein Platz war, ist bedenklich, aber eure Sache. Nicht eure Sache ist aber das von euch verwendete Foto."

Man habe mit dem Urheber des Bildes einen Deal ausgehandelt: "Ihr entfernt das Foto von eurer Ankündigung und, um die unerlaubte Verwendung zu tilgen, spendet ihr bitte einfach 500 Euro an http://ehe-gleich.at".

Dass die Wahl auf die Initiative "Ehe gleich" gefallen ist, ist wohl kein Zufall, immerhin hatte Vavrik Anfang November in einem Facebook-Eintrag einen Artikel über eine Adoption durch ein Homosexuellen-Paar verlinkt und dazu gepostet: "Künftige Zivilisationen werden auf solche gesellschaftlichen Abartigkeiten mit demselben Unverständnis blicken wie wir auf die Sklaverei." Nach Kritik in sozialen Medien entschuldigte er sich später dafür.

Mittlerweile wurde das Foto von der Jungen ÖVP übrigens ausgewechselt. JVP-Generalsekretär Stefan Schnöll erklärte gegenüber der "Presse", man habe das Foto von Vavrik zugeschickt bekommen. "Sollte tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung vorliegen und wir geklagt werden, werden wir regressieren."

>>> Posting der Neos

>>> Veranstaltungsankündigung der Jungen ÖVP

>>> Bericht im "Standard"

(Red.)