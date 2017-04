Wels: FPÖ-Bürgermeister soll Datenschutz verletzt haben

Die vom Welser Bürgermeisters Andreas Rabl (FPÖ) initiierte Befragung zu Sparmaßnahmen im Herbst 2016 sorgt neuerlich für Ärger. Im Vorfeld kritisierten SPÖ und Grüne "tendenziöse" Formulierungen der Fragen. Bei der Durchführung vermuteten die Grünen dann eine Datenschutzverletzung. Dies bestätigte die Datenschutzbehörde nun, wie der "Standard" am Donnerstag online berichtete.

Der Bürgermeister soll sich für die Befragung Daten aus dem Melderegister geholt haben, um Bürger gezielt anschreiben zu können, was jedoch rechtswidrig sei, zitierte der "Standard" aus dem Bescheid.

Rabl hatte den Zugriff auf das Melderegister damit argumentiert, er musste die Bürger über die Befragung "informieren". Aus jener Informationspflicht des Bürgermeisters gehe aber hervor, dass eine solche Information nur dann vorliege, wenn alle Bürger die Auskunft erhalten. Das Welser Stadtoberhaupt hatte jedoch nur österreichische Staatsbürger über 16 Jahre informiert, nicht die gesamte Wohnbevölkerung.

Stadt Welt prüft Berufung

Die Stadt Wels bestätigte den entsprechenden Bescheid der Datenschutzbehörde vom 7. April erhalten zu haben, glaubt sich aber im Recht. So habe man lediglich Stimmberechtigte über die Befragung in Kenntnis gesetzt. Dies sei auch in anderen Städten oder Gemeinden gängige Praxis, hieß es am Donnerstag. Als Beispiel wurde Gmunden angeführt, wo bei der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung der Esplanade im Herbst des vergangenen Jahres genauso vorgegangen worden sei.

Die Entscheidung der Datenschutzbehörde ist nicht rechtskräftig. Derzeit prüft die Stadt, ob gegen die Entscheidung berufen werde. Die Frist endet Anfang Mai.

Die Bürgerbefragung Anfang Oktober ging über die Themen Verkehr, Finanzierung der Volkshochschule und Kulturveranstaltungen. 6613 Personen beteiligten sich daran. Das entsprach einem Rücklauf von 15 Prozent.

(Red./APA)