Steirischer Landesrat Buchmann tritt zurück

Der steirische Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) tritt zurück. In einer Aussendung am Dienstag teilte er mit: "Ich musste in den letzten Tagen zur Kenntnis nehmen, dass ein Fehler vor 17 Jahren schwerer wiegt als Leistungen in der Gegenwart und Ideen für die Zukunft." Buchmann war vor zwei Wochen sein Doktortitel wegen Plagiats aberkannt worden.

Buchmann wird bei der nächsten Landtagssitzung am Dienstag kommender Woche aus der Landesregierung ausscheiden. Er verwies in der Aussendung nach mehr als elfjähriger Tätigkeit als Landesrat auf eine Steigerung der steirischen F&E-Quote von 3,2 auf 4,8 Prozent des Bruttoregionalprodukts. Im Tourismus seien zuletzt mit vier Mio. Gästen und 12,4 Mio. Nächtigungen Höchstwerte erzielt worden.

Buchmann zufolge konnten durch "nachhaltige Strukturreformen im Wirtschafts- und Kulturressort trotz Sparkurs zusätzliche Mittel für Unternehmen und Kulturschaffende frei gemacht werden". Außerdem sei mit dem Ausbau von Atelierprogrammen und Auslandsstipendien auch die Internationalisierung steirischen Kulturschaffens vorangetrieben worden.

