Oberösterreichs SPÖ kämpft um Aufmerksamkeit

Der neue oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer versucht seine Bekanntheit durch eine neue Kampagne zu steigern. Seit Kurzem hängt in jeder noch so kleinen Gemeinde sein Konterfei mit dem Slogan „Thomas Stelzer. Die neue Zeit.“ Die Landes-SPÖ stellt sich ihm nun mit einer Kampagne entgegen. Wie in Niederösterreich – hier könnte der frühere Polizeigeneral Franz Schnabl ja Johanna Mikl-Leitner herausfordern – wollen auch die oberösterreichischen Genossen um Birgit Gerstorfer dem neuen Landeshauptmann von Beginn an das Wasser abgraben.

Eine „freche“, „extrem schräge“ Kampagne soll es werden, heißt es in der SPÖ. Das Thema Arbeit soll im Mittelpunkt stehen, die Parteifunktionäre sollen mit Zuckerln zum Mitmachen animiert werden. Als Belohnung für innovative Ideen wird es etwa ein Meet and Greet mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) geben.