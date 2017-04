Mikl-Leitner wird Niederösterreichs erste Landeshauptfrau

In einer Sondersitzung des niederösterreichischen Landtags wird sich Erwin Pröll heute aus der Politik verabschieden und das Amt des Landeshauptmannes von Österreichs größtem Bundesland nach vierundzwanzigeinhalb Jahren an die frühere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) übergeben. Pröll, der zu Weihnachten seinen 70. Geburtstag begangen hatte, hat seinen Rückzug im Jänner bekanntgegeben.

In der Folge nominierte der Landesparteivorstand die momentane Landeshauptmann-Stellvertreterin Mikl-Leitner einstimmig zu seiner Nachfolgerin. Bei einem Landesparteitag im März wurde die 53-Jährige dann mit 98,5 Prozent zur niederösterreichischen ÖVP-Chefin gewählt. Heute folgt die Wahl zu Niederösterreichs erster Landeshauptfrau - da die Volkspartei im Landtag die absolute Mehrheit hat, gilt das als Formsache, denn Mikl-Leitner benötigt lediglich eine einfache Mehrheit. Allerdings haben auch die Klubs von SPÖ und Liste Frank angekündigt, für sie zu stimmen.

Nach ihrer Angelobung wird sich Mikl-Leitner als Landeshauptfrau mit ihrer Regierungserklärung an die Abgeordneten des niederösterreichischen Landtages wenden.

Mikl-Leitner: Die Ex-Ministerin wird erste Landeshauptfrau Niederösterreichs

Am frühen Nachmittag stehen noch zwei weitere Wahlen auf dem Programm: Landesrat Stephan Pernkopf rückt zum Landesvize auf, Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) kommt neu in die Landesregierung, wo er das Finanzressort übernimmt.

Dritte Landeshauptfrau Österreichs

Mikl-Leitner wird übrigens die erst dritte Landeshauptfrau in Österreich. Ihre beiden Vorgängerinnen sind Waltraud Klasnic (ÖVP) in der Steiermark und Gabi Burgstaller (SPÖ) in Salzburg.

Erwin Pröll: ''Man muss wissen, wann es Zeit ist''

