"Wirtschaft sind wir alle": Neos diskutieren Wirtschaftsprogramm

Die Neos wollen bei ihrem bevorstehenden Parteitag ihre Position als Wirtschafts-Partei kräftigen. "Für das Wir in der Wirtschaft" lautet der Titel des Leitantrags, der am Samstag in Linz diskutiert und beschlossen werden soll. Kernpunkte sind flexible Arbeitszeiten, eine Abschaffung des "Kammer-Zwangs" sowie "maßgeschneiderte Betriebsvereinbarungen" anstelle von Kollektivverträgen.

Die derzeitige Abgabenquote von 43,5 Prozent ist für die Neos zu hoch, weswegen die Oppositionspartei eine sofortige Reform sowie die Streichung der Kalten Progression fordert. Auch mehr betriebliche Investitionen sollen ermöglicht werden, um letztlich Arbeitsplätze zu schaffen: "Für nicht entnommene Gewinne entfällt die Körperschaftssteuer, dadurch bleibt mehr Eigenkapital im Unternehmen", heißt es im Leitantrag.

Eine weitere Forderung ist jene nach einem "transparenten Lohnzettel". Lohnnebenkosten und bisher versteckte Pflichtabgaben würden damit offen sichtbar. Eine "1-in-2-out-Regel" für alle wirtschaftslenkenden Gesetze und Vorschriften soll zudem "den Berg an Vorschriften und Auflagen" abbauen und damit als "Bürokratiebremse" wirken. Wirtschaftslenkende Gesetze sollen laut Leitantrag eine "Sunset-Clause", also ein Ablaufdatum, erhalten.

Auch flexible Arbeitszeiten wollen die Neos, denn: "Mehr Spielraum durch Ganzjahresarbeitszeitmodelle bringt mehr Freiheit für die individuelle Gestaltung des Privat- und Familienlebens sowie für die erfolgreiche Erfüllung der Aufträge im Betrieb." "Maßgeschneiderte Betriebsvereinbarungen" statt "starrer Kollektivverträge" sollen Rücksicht auf Größe und Situation in den Betrieben nehmen. Sollte man sich nicht einigen, käme ein zentraler Kollektivvertrag zur Geltung.

"Überzeugen durch Leistungen und nicht per Gesetz"

In logischer Folge propagieren die Neos auch die Abschaffung des "Kammer-Zwangs". "Eine starke Interessenvertretung überzeugt durch Leistungen und nicht per Gesetz", heißt es dazu im Leitantrag. Der "Zwangsbeitritt" zu Wirtschafts- und Arbeiterkammer sollte durch eine freiwillige und wie bisher steuerlich absetzbare Mitgliedschaft abgelöst werden. Auch der freie Handel sowie ein verpflichtender Schwerpunkt "Entrepreneurship/Unternehmergeist" in den Schulen wird im Leitantrag der Neos gewürdigt. Schlusssatz: "Die Regierung, die Kammern, die Gewerkschaften und alle in der Vergangenheit stecken gebliebenen Klassenkämpfer_innen sollen endlich begreifen: Wirtschaft sind wir alle!"

