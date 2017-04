Hauptverband: Rabmer-Koller tritt als Vorsitzende zurück

Die Vorstandsvorsitzende im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Ulrike Rabmer-Koller, legt ihre Funktion nach nur etwas mehr als einem Jahr zurück. Das wurde am Donnerstag aus dem Hauptverband bestätigt. Die Gründe dafür will sie heute Vormittag bekanntgeben.

Rabmer-Koller ist erst im Dezember 2015 an die Spitze der Sozialversicherungen gewählt und im Jänner dieses Jahres einstimmig für die neue vierjährige Funktionsperiode bis 2020 wiedergewählt worden. Sie war Peter McDonald nachgefolgt, der damals ÖVP-Geschäftsführer wurde und mittlerweile in der Privatwirtschaft tätig ist.

Die Unternehmerin ist auch Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer und Präsidentin der europäischen Unternehmervereinigung UEAPME.

Leitl: "Zeitpunkt auch für mich überraschend"

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl zeigte sich überrascht über den Rücktritt Rabmer-Kollers. "Es ist der Zeitpunkt auch für mich überraschend", sagte er am Donnerstag in Wien. Daher könne er aktuell auch keine Überlegungen zu einer Nachfolgepersonalie nennen, so Leitl.

(APA)