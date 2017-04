Pizza, Panda, Politik: Zwischen sympathisch und peinlich

Marine Le Pen am Strand. Marine Le Pen mit Kinderfotoalbum. Marine Le Pen im Hubschrauber. Marine Le Pen im Bistro, am Pferd, auf der Yacht. Über weite Strecken in Zeitlupe, unterlegt mit dramatischer Blockbuster-Musik. Es ist ein hochprofessionelles Wahlkampfvideo, das ganz auf die Kandidatin und auf Emotionen setzt und abzielt. Und Schule machen könnte.