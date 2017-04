Kern holt Nahost-Reise nach

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) holt von Samstag bis Dienstag seine ursprünglich für Ende Jänner und Anfang Februar geplante Reise nach Israel und Palästina nach. Der Besuch war damals wegen der langwierigen Regierungsverhandlungen nach Koalitionsstreitigkeiten zwischen SPÖ und ÖVP verschoben worden.

Auf dem nunmehrigen Programm stehen in Israel unter anderem Treffen mit Präsident Reuven Rivlin (am Sonntag), Regierungschef Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman (jeweils am Dienstag). Auch eine Zusammenkunft mit Oppositionsführer Isaac (Yitzhak) Herzog, Chef der Arbeitspartei, ist vorgesehen. Zudem soll es am Sonntag in Ramallah ein Gespräch mit dem palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah mit anschließendem Besuch des Stadtentwicklungsprogramms Rawabi geben.

In Israel ist ein Treffen mit Holocaust-Überlebenden sowie ein Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem vorgesehen. Außerdem will sich der Bundeskanzler über Start-up-Unternehmen in Israel und Projekte für eine gemeinsame jüdisch-arabische Erziehung informieren. Dazu ist ein Rundgang durch die "Max Rayne Hand-in-Hand-Schule" der "Jerusalem Foundation" geplant.

"Österreich und Israel verbindet eine besondere Beziehung"

"Österreich und Israel verbindet eine besondere Beziehung, die auch wegen der historischen Belastungen seit Jahrzehnten intensiv gepflegt wird", wurde im Vorfeld der Reise im Bundeskanzleramt betont. Im Vorjahr sei das 60-Jahr Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten gefeiert worden. Daher führe der erste bilaterale Besuch von Kern außerhalb Europas nach Israel. Eine besondere Ehre sei es, dass erstmals ein österreichischer Bundeskanzler am israelischen Holocaust-Gedenktag Yom Ha'Shoah an den offiziellen Gedenkfeiern in Yad Vashem teilnimmt. "Das ist Ausdruck der neuen Qualität der israelisch-österreichischen Beziehungen, die durch diesen Besuch weiter vertieft werden sollen."

Die Jerusalemer "Hand-in-Hand-Schule", bei der Kern am Montag vorbeischauen wird, wurde 1998 gegründet und wird derzeit von 696 Schülerinnen und Schülern besucht. "Vom Kindergartenalter bis zur 12. Klasse", wie es im Folder der "Jerusalem Foundation" heißt: "Israels Schulsystem ist aufgrund kultureller und sprachlicher Grenzen geteilt: Entweder findet der Unterricht auf Hebräisch statt und stellt jüdische Geschichte und Kultur in den Mittelpunkt, oder es wird auf Arabisch unterrichtet und reflektiert die arabische Lebenserfahrung."

Die Konsequenz sei ein nachteiliges Bild vom jeweils "Anderen". Das Ziel dieser Schule für bilinguale Erziehung sei "die Ermöglichung einer dauerhaften Interaktion zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung, um so Klischeevorstellungen ab- und eine gemeinsame Grundlage aufzubauen."

Die Jerusalem Foundation ist laut Eigendefinition eine "weltweit operierende, unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Organisation". Seit 1966 will die vom legendären Bürgermeister Teddy Kollek (1911-2007) gegründete Foundation "Brücken des guten Willens, der Toleranz und des sozialen Ausgleichs" bauen. "Die Arbeit der Stiftung betrifft alle Bevölkerungsgruppen: Juden, Muslime, Christen, Jung und Alt."

Kollek war in Wien aufgewachsen. Zu seinem 90. Geburtstag wurde er 2001 mit der Ehrenbürgerschaft der österreichischen Bundeshauptstadt ausgezeichnet. Teddy Kollek wurde am 27. Mai 1911 in Ungarn geboren. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend in Wien. 1935 wanderte er in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina aus. Von 1965 bis 1993 war er Bürgermeister von Jerusalem. Nach seiner Wahlniederlage zog er sich ins Privatleben zurück und widmete sich seiner Foundation.

Dass Kern in Israel auch Start-up-Unternehmen besucht, kommt nicht von ungefähr: Israel gilt neben dem kalifornischen Silicon Valley als weltweite Innovationshochburg. Mehr als 5.000 Start-ups gibt es laut einer Studie in Israel. "Security, Smart Data und künstliche Intelligenz - das sind die Stärken hier", sagte unlängst ein deutscher Unternehmer der Deutschen Presseagentur dpa. Der politische Ökonom Christian Thauer von der Hebräischen Universität in Jerusalem erklärte dazu: "Israel ist bekannt für bahnbrechende Innovationen".

