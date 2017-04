Wie die Hofburg-Wahl Österreich (nicht) veränderte

Wie die Zeit vergeht: Am Montag jährte sich die erste Runde der Bundespräsidentenwahl 2016. Und inzwischen hat Österreich allen Umständen zum Trotz sogar schon einen neuen Bundespräsidenten bekommen. Nach Stichwahl, Wahlaufhebung und Wahlverschiebung zog Alexander Van der Bellen am 26. Jänner 2017 in die Hofburg ein. Doch was hat sich in diesem Jahr verändert? Sind die Prognosen und Vermutungen, die es nach der ersten Wahlrunde gab, eingetroffen? Die Bilanz zum Jahrestag einer nicht ganz gewöhnlichen Wahl.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2017)