Niederösterreich: Stadler bestätigt Rückzug als SPÖ-Chef

In der niederösterreichischen SPÖ steht am heutigen Freitag die Kür des neuen Vorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 an. Die Gremien tagen seit der Früh in St. Pölten. Nach dem Präsidium (das seit 9 Uhr tagt) ist eine Sitzung des Landesparteivorstands im Niederösterreich-Haus der Partei angesetzt. Zur Pressekonferenz am Nachmittag im Landtagsklub ist auch SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern angesagt.

Zuvor gab der amtierende Landesparteivorsitzende, Matthias Stadler, im ORF Niederösterreich bekannt, dass er sein Amt zurücklegen werde. Denn, wenn man die Weichen gestellt habe und die Gremien einen Spitzenkandidaten abgesegnet haben, dann brauche dieser auch die "volle Unterstützung" und die "volle Kraft", so Stadler. "Und dafür ist auch der Parteivorsitz notwendig."

Auch wenn es derzeit noch keine offizielle Bestätigung gibt, gilt als sicher, dass der ehemalige Polizei-General und Magna-Manager Franz Schnabl an die Spitze der SPÖ aufrücken wird. Schon am Donnerstag bestätigte er gegenüber der "Presse": "Wenn ich gewählt werde, werde ich das annehmen."

Stadler bestätigte die Gerüchte rund um Schnabl im ORF nicht, man habe jedoch eine "ausgezeichnete Wahl getroffen", meinte er. Vor Beginn der Sitzungen am Freitag betonte auch Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek: "Ich halte ihn (Schnabl, Anm.) für einen hervorragenden Kandidaten und meine Stimme hat er."

Stadler selbst hatte bereits mehrfach eine eigene Kandidatur ausgeschlossen. Er habe versprochen, Bürgermeister in St. Pölten zu bleiben, betonte er.

>>> Bericht im ORF Niederösterreich

(Red./APA)