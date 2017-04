Die Verwandlung der SPÖ unter Christian Kern

Seit dem Vorjahr steht der 1. Mai in der SPÖ nicht mehr nur für den Tag der Arbeit, sondern auch für den Tag des Aufbegehrens, der Revolte, der Demütigung. Am 1. Mai 2016 wurde Werner Faymann beim Aufmarsch am Wiener Rathausplatz von Teilen der eigenen Partei ausgepfiffen. Acht Tage später trat er als Kanzler und Parteivorsitzender zurück.