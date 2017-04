Österreicher in Polen festgenommen

Am Sonntag wurde in Polen ein Österreicher festgenommen, der "im Zusammenhang der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen an internationalen Konflikten" steht. Das bestätigte der Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck, am Sonntag der APA. Bei Fragen zu weiteren Hintergründen verwies Grundböck auf die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Der polnische Grenzschutz meldete laut Nachrichtenagentur AFP, das ein wegen mehrerer Tötungsdelikte gesuchter 25-jähriger Österreicher am Sonntag an einem Grenzübergang nahe Dorohusk zur Ukraine festgenommen wurden. Demnach werde der Mann beschuldigt, an der Seite der prorussischen Rebellen in der Ostukraine gekämpft und mehrere Verletzte und Gefangene getötet zu haben. Er solle nun nach Österreich ausgeliefert werden, hieß es.

Die ukrainische Armee kämpft seit drei Jahren gegen prorussische Aufständische, die weite Gebiete im Osten des Landes kontrollieren. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, die Bemühungen um eine friedliche Lösung stecken fest.

(APA)