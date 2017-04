Politologen sehen schwarz für den roten Parteichef

Ein Worst Case Szenario ist für die SPÖ und ihren

Parteichef Christian Kern mit dem Wiener Landesparteitag am Samstag

eingetreten. Die schlechten Ergebnisse für Landesparteichef Michael

Häupl und das Präsidium bedeuten mit Blick auf die nächste

Nationalratswahl nichts Gutes, stellen OGM-Chef Wolfgang Bachmayer

und Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit der APA fest.

"Die Inszenierung rund um seine Person ist professionell gemacht

und funktioniert offensichtlich gut, das zeigen die Umfragewerte für

Kern. Aber in der Realität steht bei der Nationalratswahl eine

Partei auf dem Wahlzettel und in der Realität steht er einer Partei

vor, die zwischen den Fingern zu zerbröseln droht", und dabei sei

Wien nur das aktuellste Beispiel, erklärte Bachmayer.

Die Kommunikationsarbeit des Bundeskanzlers sei gut, es werde

jedoch ausgeblendet, dass kommendes Jahr vier Landtagswahlen

anstehen - und damit der "Elchtest" für Kern. Unter seiner

SPÖ-Führung haben noch keine Landtagswahlen stattgefunden, diese

werden daher als "Zustands- und Bestandsaufnahme der SPÖ" gesehen,

meinte der Meinungsforscher. Zu erwarten sei dabei in fast allen

Ländern ein Minus oder maximal kleines Plus. "Einziger

Hoffnungsschimmer" ist laut Bachmayer der neue niederösterreichische

Spitzenkandidat Franz Schnabl, hier könnte das "vorhersehbare

schwache Ergebnis etwas besser" ausfallen. In Kärnten sei auf jeden

Fall ein Minus zu erwarten, die Frage sei nur wie deutlich dieses

ausfällt. "Die Landtagswahlen sind für Kern eine äußerst heikle

offizielle Bestätigung der Wähler über die SPÖ und den

Bundesparteichef. Das ist der Hauptgrund für die Lust auf Neuwahlen

bei ihm."

"Wien wird einbrechen"

Bei der Nationalratswahl werde allerdings der

"Hauptstimmenbringer" Wien einbrechen und ohne das bisherige Niveau

werde es für den ersten Platz schwierig. Bachmayer geht davon aus,

dass Niederösterreich diese Einbrüche ein wenig ausgleichen kann.

Die Wahlkampagne werde sich aufgrund Kerns guter Imagewerte ganz auf seine Persönlichkeit fokussieren: "Das SPÖ-Logo wird man

wahrscheinlich mit der Lupe suchen."

Auch Politikberater Hofer sieht für Kern "das Schlechteste aus

allen Welten". Nun sei die Spaltung in der Wiener SPÖ amtlich,

verweist er auf die schlechten Werte beim Parteitag und sieht auch

ein Versagen der Regie, denn die Situation habe sich bereits am

Freitag bei der Landesfrauenkonferenz aufgebaut. Hofer ist der

Meinung, der Parteivorsitzende müsse nun schauen, dass es nicht

sofort zu einer Nationalratswahl im Herbst 2017 kommt: "Er muss

damit rechnen, dass es massive Schwierigkeiten bei der Mobilisierung

in Wien gibt." Dies sei der Fall wenn Häupl Landesparteichef bleibt

oder sein kolportierter Nachfolger Michael Ludwig übernimmt. Häupl

hingegen sei nun nur noch damit beschäftigt, "irgendwie den Deckel

drauf zu halten" und eine Eskalation zu vermeiden. Es sei nicht

ausgeschlossen, dass die Gräben jetzt aufbrechen.

"Alle sind beschädigt"

"Mit einer gespaltenen und zerstrittenen Landespartei tut er sich

ganz schwer auf Bundesebene. Als Person kann er sagen 'Ich strahle

eh', aber wenn der Apparat nicht so geschmiert läuft wie sonst, ist

das jedenfalls kein Vorteil." Noch nicht aus der Deckung gewagt habe

sich der ebenfalls als Nachfolger gehandelte neue Stadtrat Jürgen

Czernohorszky - "Und das ist gut so", meinte Hofer. Keiner der

aktuellen Riege verfüge über die nötige Integrationskraft, stellte

er fest. Es bräuchte nun einen "deus ex machina" von außen, gänzlich

unbelastet, der versucht, die abgerissenen Brücken wieder zu

errichten: "Alle Beteiligten, egal aus welchem Lager sie kommen,

sind beschädigt. Das ist die schlechte Nachricht für Kern im Bund."

Die Wiener Landespartei jedenfalls sei anders als früher "eher

eine Hypothek denn ein großes Asset". Häupl werde es auch nicht

gelingen, sich wie 2015 nun bei einer Nationalratswahl als

Anti-Strache (FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, Anm.) zu

positionieren. Apropos Positionierung, mit jener von Schnabl in

Niederösterreich als Sicherheitsexperten wollte Kern in die

Offensive. Nun muss der Parteichef Zeit für eine Beruhigung

gewinnen: "Aber ob das möglich ist nach dieser Eskalation, ist

fraglich." Möglicherweise sei das Problem auch bis zum Herbst 2018,

dem regulären Wahltermin, nicht gelöst, gibt der Politikberater zu

bedenken.

