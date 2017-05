Josef Cap appelliert an SPÖ-Gemeinsamkeit

In der Wiener SPÖ ist man nach dem "Streichkonzert" der Delegierten beim SPÖ-Landesparteitag um Beruhigung bemüht. Der stellvertretende Klubchef im Parlament und rote Bezirksparteichef von Hernals, Josef Cap, sagte am heutigen 1. Mai auf die Flügelkämpfe in der Wiener Landespartei bezogen, inhaltliche und strategische Fragen zu diskutieren, sei ihm Rahmen einer Partei "ganz natürlich". Zugleich mahnte er aber eindringlich: "Am Ende des Tages muss nach einer Debatte wieder Gemeinsamkeit da sein."