Außenminister Kurz unangekündigt in Libyen gelandet

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist am

Montag zu einem eintägigen Besuch in Libyen eingetroffen. Am späten

Vormittag landete der Außenminister am Flughafen in Tripolis. Die

Reise in das instabile Bürgerkriegsland war aus Sicherheitsgründen

vorher nicht angekündigt worden. Im Zentrum der Reise stehen die

Flüchtlingskrise und österreichische Wirtschaftsinteressen in dem

Land.

Bei seinem nur wenige Stunden dauernden Besuch in der libyschen

Hauptstadt will Kurz mehrere Vertreter der libyschen

Einheitsregierung treffen, darunter Regierungschef Fayez al-Sarraj.

Geplant sind außerdem Treffen mit Vize-Regierungschef Ahmed Maiteeq,

Außenminister Mohamed Taher Siala und Wirtschaftsminister Naser

Fadelallah Aoun. Sie sind Teil der "Regierung der Nationalen

Einheit", die vor einem Jahr gegründet wurde, aber weiterhin kaum

Kontrolle über das zerrissene nordafrikanische Land hat.

Mit der Reise wolle er "ein klares Zeichen der Unterstützung für

die Einheitsregierung setzen", erklärte Kurz auf der Hinreise

gegenüber Journalisten. Auf dem eng getakteten Programm stehen auch

Gespräche mit dem Kommandanten der libyschen Küstenwache und mit

einem Vertreter der libyschen Ölgesellschaft NOC.

Libyen ist ein zentrales Land in der Flüchtlingskrise und

Haupttransitland für Migranten auf ihrem Weg über das Mittelmeer

nach Europa. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar

al-Gaddafi im Jahr 2011 versinkt das Land im Chaos. Um die Macht im

Land rivalisieren zwei Regierungen und zahlreiche Rebellengruppen,

weshalb eine Kooperation in der Flüchtlingskrise schwierig ist. Um

die Zahl der Flüchtlinge zu senken, die von Libyen Richtung Italien

in See stechen, unterstützt die EU das Land beim Aufbau einer

Küstenwache. Allerdings kontrolliert die Einheitsregierung nur Teile

der 1.880 Kilometer langen Küste.

Drei Firmen mit von der Partie

Österreich hat aber auch Geschäftsinteresse in Libyen. Bereits

vor dem Sturz Gaddafis waren die Beziehungen zu dem international

isolierten Gaddafi-Clan ausgesprochen gut. Die einst 25

österreichischen Firmenniederlassungen zogen 2011 wegen dem

Bürgerkrieg aus dem Land ab, nur wenige kehrten wieder zurück. Das

könnte sich bald ändern, wenn sich das Land wieder stabilisiert,

österreichische Unternehmen scharren daher in den Startlöchern.

Der Außenminister wird bei seiner Reise von Vertretern von OMV,

Vamed und Rauch begleitet. Der Ölkonzern OMV ist seit 1975 in Libyen

aktiv und weiterhin einer der wichtigsten Abnehmer des libyschen

Rohöls ist. Wegen der unsicheren Lage wird die OMV laut eigenen

Angaben heuer nur 10.000 Fass Öl pro Tag in Libyen produzieren. In

den kommenden Jahr plant der Ölkonzern aber weitere Investitionen in

den bereits bestehenden Feldern zur Erhöhung der Produktion auf

40.000 Fass Öl pro Tag.

Der Wiener Gesundheitskonzern Vamed betreibt drei Krankenhäuser

in dem Wüstenstaat - darunter in Tripolis das größte Spital

Nordafrikas mit 1.400 Betten. Der Fruchtsaft-Hersteller Rauch

betreibt seit 2015 eine Lizenzproduktion in Libyen.

(APA)