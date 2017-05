"Was soll der Quatsch?": Schwarzer Widerstand gegen ÖVP-Broschüre

Die ÖVP Vorarlberg wird das gegen eine rot-grüne Koalition gerichtete "Manifest" der Bundespartei in ihrem Bundesland nicht verteilen. "Verunglimpfen ist nicht unser Stil", betonte Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz am Mittwoch. Seiner Meinung nach sollte man die eigenen Leistungen verkaufen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Zwar hätte es keinen "ausdrücklichen Wunsch der Bundespartei" gegeben, das Heft zu verteilen, "aber selbst wenn, würden wir die Broschüre nicht verteilen". Zur Möglichkeit von Neuwahlen wollte sich Wetz nicht äußern, räumte aber ein: "Alle Parteien stellen sich darauf ein, dass Wahlen nicht erst im Herbst 2018 stattfinden."

Sein Parteichef, Landeshauptmann Markus Wallner, wollte den Inhalt der Broschüre indes gar nicht kommentieren - sehr wohl sein oberösterreichischer Amtskollege Thomas Stelzer. "Würden alle, die in Regierungen tätig sind, so viel Energie und Hirnschmalz auf die Regierungsarbeit verwenden, wie sie offensichtlich in taktische Spielchen investieren, wären wir wahrscheinlich in manchen Fragen schon weiter", sagte Stelzer gegenüber dem ORF Oberösterreich.

"Der Herr Bundeskanzler Kern und die SPÖ sind ja schon seit Monaten spürbar in einer Art Wahlkampfaktivität unterwegs. Jetzt gibt es von unserer Bundes-ÖVP eine Broschüre für Funktionäre, über deren Ausmaße man streiten kann, Geschmäcker sind verschieden. In einer ÖVP, wo ich Verantwortung trage, würden wir das in diesem Stil nicht machen", meinte Stelzer weiter.

"Dumm-provokante Unternehmer-Videos, Pizza-Boten"

Klare Worte fand auch der Vorarlberger Arbeiterkammer-Präsident Hubert Hämmerle (ÖVP) für das "Manifest" der Bundespartei. "Was soll der Quatsch?", fragte Hämmerle in Richtung Wien und schloss in seinen Unmut die "populistischen" Maßnahmen aller Parteien mit ein. "Waxing-Ladies, dumm-provokante Unternehmer-Videos, Pizza-Boten oder Hammer-und-Sichel-Manifeste", es sei mittlerweile nur noch peinlich, kritisierte der AK Vorarlberg-Chef.

Hämmerle forderte Bundes- und Vizekanzler auf, die kalte Progression abzuschaffen, wenn "ihnen wirklich etwas am Mittelstand liegt". Denn diese schleichende Steuererhöhung fresse Lohnzuwächse ebenso auf wie die hart erkämpften Entlastungen der Steuerreform 2016.

(APA/Red.)