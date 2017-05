Mitterlehners "Bad Guys"

Offiziell hat die ÖVP natürlich nur einen Generalsekretär, aber inoffiziell sind es gleich drei: einen in der Parteizentrale, einen im Parlamentsklub und einen in der Regierung. Sie heißen Werner Amon, Reinhold Lopatka und Wolfgang Sobotka. Abwechselnd besorgen sie das Kerngeschäft eines Parteisekretärs: Kritik am politischen Hauptgegner, in diesem Fall an Kanzler Christian Kern.