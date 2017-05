Regierung verschiebt Steuerentlastung

Drei für April angekündigte größere Reformvorhaben der Regierung stecken weiter fest: Die Abschaffung der kalten Progression, eine höhere Forschungsprämie und die Aktion 20.000, die Jobs für ältere Arbeitslose bringen soll. Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) sagte nach dem Ministerrat, er hoffe auf einen Beschluss kommende Woche.

Bei der Abgeltung der kalten Progression geht es um die Frage, welche Einkommensklassen in welcher Höhe davon profitieren sollen. Die ÖVP plädiert für eine Abgeltung der Inflation in allen Steuerklassen, die SPÖ möchte niedrigere Einkommen überproportional entlasten. Grundsätzlich sieht Drozda ebenso wie sein ÖVP-Gegenüber, Staatssekretär Harald Mahrer, keinen Zeitdruck und auch keine unüberwindlichen Differenzen.

Beschlossen wurden dagegen der Beschäftigungsbonus und das Strafrechtspaket. Beim Beschäftigungsbonus geht es darum, dass für neu geschaffene Arbeitsplätze weniger Lohnnebenkosten fällig werden sollen. In den kommenden Jahren sind dafür zwei Mrd. Euro reserviert.

Strafe für Staatsverweigerer

Das Strafrechtspaket stellt die Aktivitäten von Staatsverweigerern unter Strafe. Laut Justizminister Wolfgang Brandstetter gehören derzeit rund 1000 Personen Gruppen wie den „Reichsbürgern“ an. Sie lehnen den Staat rundweg ab und haben in einigen Fällen sogar versucht, eine Art Privatjustiz aufzubauen.

(APA)