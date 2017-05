"Milliarden einsparen": SPÖ Steiermark will einheitliche Landesgesetze

Der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer will die Landesgesetze vereinheitlichen. "Ersetzen wir den Bundesrat durch einen Generallandtag, in dem alle Bundesländer gemeinsam Gesetze beschließen", forderte er am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Man müsse die über 3000 verschiedenen Landesgesetze dringend entrümpeln. So könne man Milliarden einsparen, betonte Schickhofer. Außerdem würde der Schritt der Wirtschaft nutzen, die dann unbürokratischer investieren könne.

Die Gesetzgebungskompetenzen an den Bund abzugeben, lehnt der Landeshauptmann-Stellvertreter ab: "Ich will nicht, dass Wien reinregiert, wo in der Steiermark ein Kindergarten errichtet wird, aber für alle Kindergärten soll es gleiche Regeln geben." Auch die Landtage will Schickhofer nicht abschaffen: Sie sollten weiterhin über landesverfassungsrechtliche Fragen entscheiden.

