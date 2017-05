Die Tücken des Generallandtags

In Österreich muss man ja froh sein, wenn Landespolitiker über den Horizont ihres eigenen Landes hinausschauen. Und wenn der steirische Vize-Landeshauptmann, Michael Schickhofer (SPÖ), konstatiert, dass es schlecht für die Wirtschaft ist, wenn es im Baurecht oder in der Raumordnung neun unterschiedliche Regelungen gibt, hat er ein Problem erkannt. Doch der von Schickhofer am Freitag dafür präsentierte Lösungsplan – künftig sollen alle Landesgesetze bundesweit einheitlich durch einen von allen neun Landtagen bestückten Generallandtag beschlossen werden – hat auch einige Tücken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2017)