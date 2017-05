ÖVP Oberösterreich startet ein eigenes Fernsehprogramm

Nach dem FPÖ-TV kommt nun das ÖVP-TV – und zwar in Oberösterreich. Die Volkspartei setzt unter ihrem neuen Landeschef, Thomas Stelzer, auf ein eigenes Fernsehprogramm abseits der bestehenden Information. Einmal pro Woche, konkret am Freitag, wird es die „aktuellen Oberösterreich News“ geben. Gestartet wurde das neue Format gestern.

Moderiert wird die sechs- bis siebenminütige Sendung von Birgit Brunsteiner vom Privatsender LT1. Abrufbar ist die Sendung auf YouTube. Außerdem kann man sie per WhatsApp oder E-Mail abonnieren. Mit FPÖ-TV könne man das nicht vergleichen, so Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer: „Bei der FPÖ geht es um die Partei, bei uns um Oberösterreich.“ In der ersten Sendung waren u. a. der Landeschef und die Sandkistenaktion des ÖAAB zu sehen.

(j.n.)