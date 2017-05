Duzdar: "Politik in Frankreich ist ein Projekt der Eliten"

Die Presse: Sie haben 2005 und 2006 in der französischen Parti socialiste mitgearbeitet. Was kann die SPÖ aus deren Niedergang lernen?

Muna Duzdar: Ich war da in Paris im administrativen Bereich tätig. Meiner Meinung nach ist es der Parti socialiste nicht gelungen, die Folgen der Wirtschaftskrise für Frankreich abzufedern. Ich habe aber schon damals, als ich in Frankreich war, grundlegende Probleme der Gesellschaft wahrgenommen: die Beengung beim Wohnen, den extrem angespannten Arbeitsmarkt, junge Menschen, die jahrelang nur Praktika machen.



Wir haben über das Thema vor zehn Jahren schon einmal gesprochen, da waren Sie Nationalratskandidatin. Sie haben damals gemeint, die Parti socialiste sei keine Partei der Arbeiter mehr, sondern eine der Lehrer, der Beamten, der Intellektuellen.

Die Parti socialiste war auch historisch nie eine Arbeiterpartei. Diese Partei hat ein Merkmal, das auch alle anderen Parteien in Frankreich haben: Sie werden von Eliten organisiert. Und es ist nicht die Bevölkerung, die sich in ihnen widerspiegelt. Die Chefs der Parteien sind Abgänger von Eliteunis. Politik ist in Frankreich ein Projekt der Eliten. Das war für mich überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe. Sobald ich das Parteihaus verlassen habe, habe ich im täglichen Leben keine Sichtbarkeit von politischen Parteien mehr erlebt. Sie waren nicht da. Diese Distanz, dass man Politiker nur aus dem Fernsehen kennt, das war extrem. In der SPÖ geht man hin und sagt, man will jetzt aktiv werden. Diese Mitgliederbewegung gab es in Frankreich nicht. Auch wenn man in der Parti Socialiste was werden wollte, musste man schon sehr gebildet und ausgebildet sein und publiziert haben. Eh gut und schön. Aber es hat natürlich auch einen sehr stark exklusiven Charakter. Und selbst die administrativen Mitarbeiter einer Partei wurden politischen Flügeln zugeordnet – und die waren nicht inhaltlich definiert, sondern verbunden mit einer Person.

Also eh so wie in der Wiener SPÖ.

(Lacht.) Das kann man gar nicht vergleichen. Was die SPÖ jedenfalls besser gemacht hat als die PS in Frankreich: Sie hat auf die Folgen der Wirtschaftskrise besser reagiert – mit Investitionsprogrammen zum Beispiel. Was ich in Frankreich erlebt habe, das waren sehr viel Ungleichheit und Ungerechtigkeit. In Österreich ist die Gesellschaft gleicher und gerechter.

Sie haben auch in einem Pariser Banlieue unterrichtet. Was haben Sie da gelernt?

Ich habe gesehen, wohin Marginalisierung von jungen Menschen führt. Das sind deklassierte Gruppen. Und die Infrastruktur dort ist katastrophal: Außer einer Schule gab es in meinem Viertel nur ein paar hässliche Bauten. Das waren echte Ghettos. Wenn man dort aufgewachsen ist, war man schon von der ersten Sekunde an perspektivlos.

Das heißt, die Lehre für Österreich ist: noch mehr Integration. Und auch noch eine stärkere Begrenzung der Zuwanderung?

Die Leute, die dort gelebt haben und deklassiert waren, das waren die dritte und vierte Generation.

Wie fanden Sie denn den Kopftuch-Sager des Bundespräsidenten?

Er hat selbst gesagt, es war ein Fehler, es so zu formulieren.

Was ist denn Ihr Eindruck, wieso immer mehr Frauen Kopftuch tragen – tun Sie das freiwillig oder aus Zwang?

Das ist sehr komplex. Es gibt beides.

Auch aus Protest – etwa gegen die eigenen, weniger religiösen Eltern?

Das kann es auch sein. Für mich ist es wichtig, die Frauen und Mädchen zu befähigen, dass sie sich herauslösen können aus patriarchalen Strukturen.

Wie sehen Sie die Sache mit den Doppelstaatsbürgerschaften?

Das ist ganz klar geregelt. Wenn ich eine andere Staatsbürgerschaft annehme, muss ich die alte zurückgeben. Da braucht es eine Verzichtserklärung – auch von der Botschaft.

Sind Sie für eine Doppelstaatsbürgerschaft?

Ich bin mit der gesetzlichen Situation, wie sie jetzt ist, zufrieden.

("Die Presse"-Printausgabe, 7.5.2017)