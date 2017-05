FPÖ-Gudenus hat in Bosnien geheiratet

Der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus (FPÖ) hat zum zweiten Mal geheiratet. Wie der FP-Politiker am Samstag bekannt gab, fand die standesamtliche Vermählung mit Tajana Tajcic vor einigen Wochen in Wien statt, die kirchliche Hochzeit am Freitag in der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina.

Unter den Gästen "im engsten Freundes- und Bekanntenkreis" war demnach auch der Präsident der serbischen Teilrepublik Bosniens, Milorad Dodik. Gudenus ist geschieden und hat einen Sohn.

Hier ein Archivbild von Gudenus mit seiner nunmehrigen Ehefrau.

