Wer ist der Austro-Macron? Am ehesten Matthias Strolz

Christian Kern twitterte: „Great day for Europe. Let's restart our progressive European Projekt.“ Sebastian Kurz schrieb: „Franzosen zeigen klar, dass Protest und Wunsch nach Veränderung nicht immer zur Wahl von Rechtspopulisten führen müssen.“ Und Matthias Strolz und seine Neos tun seit Wochen so, als würden sie gerade in Frankreich die Macht übernehmen.



Bis auf Heinz-Christian Strache und Eva Glawischnig haben alle den Emmanuel Macron in sich entdeckt. Da geht es nicht nur um den Glanz des neuen Sterns am europäischen Polit-Himmel, in dem man sich sonnen möchte, sondern die drei oben Genannten glauben schon auch, dass ein wenig Macron in ihnen steckt beziehungsweise dass dessen Weg auch in die eigenen Zukunft weisen könnte.