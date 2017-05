Eurofighter-Ausschuss: Darabos soll im Juni aussagen

Bei dem parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Eurofighter wird es langsam ernst: Am Dienstag findet die erste Sitzung statt. Dabei werden Zeitplan und Zeugenliste beschlossen. Der grüne Abgeordnete Peter Pilz hat sich mit der FPÖ auf einen Plan geeinigt, damit ist die Liste so gut wie fix. Denn welche Auskunftspersonen geladen werden, können Freiheitliche und Grüne, die den Ausschuss auch eingesetzt haben,

allein entscheiden - es ist kein Beschluss durch die Mehrheit, also

mithilfe der Regierungsparteien, notwendig.

Da es im U-Ausschuss zunächst um den Vergleich geht, den der damalige SPÖ-Minister Norbert Darabos 2007 mit Eurofighter abgeschlossen hat, wird der Ex-Minister bereits am 1. Juni in den Ausschuss geladen. Für den selben Tag ist auch Darabos' ehemaliger juristischer Berater, Helmut Koziol, als Zeuge vorgesehen.

Für den ersten Befragungstermin, am 31. Mai, sind der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, und Birgit Caesar-Stifter vom Rechnungshof geplant. Peschorn ist als Zeuge laut Pilz "extrem wichtig", von ihm "erwarte ich mir ein hohes Maß an Aufklärung". Er werde nach "bestem Wissen und Gewissen" aussagen, glaubt Pilz.

Auch Gusenbauer soll rasch befragt werden

Für den 14. Juni sind wiederum der EADS-Berater Meinhard Lukas, Wolfgang Aldag und Johann Heitzmann von EADS und Erwin Jeloschek, einst Leiter der Task Force Luftraumüberwachung, geladen. Eine Woche später sind Befragungen des ehemaligen Kabinettschefs Stefan Kammerhofer und von Klaus-Dieter Bergner (zwischen 2005 und 2009 Geschäftsführer der für Gegengeschäfte zuständigen Euro Business Development GmbH) geplant. Für den 22. Juni stehen Aloysius Rauen (von Eurofighter) sowie Manfred Blind und Rainer Wyslouzil vom Verteidigungsressort auf dem (vorläufigen) Programm.

Ein genauer Termin für die Befragung des damaligen Bundeskanzlers Alfred

Gusenbauer (SPÖ) und von Vize Wilhelm Molterer (ÖVP) steht noch nicht fest. Sie sollen aber recht rasch den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, meint Pilz. Dazu kommen Ex-"Airchief" Erich Wolf und sein Kollege Andreas Knoll, Rechtsanwalt Leopold Specht, EADS-Lobbyist Georg Schmidt, Edwin Wall, Eurofighter-Verhandlungsführer des Verteidigungsministeriums, sowie Peter Maute, damals Zuständiger für die Eurofighter GmbH in Österreich.

EADS-Umfeld: Ladungen könnten problematisch werden

Durchaus ein Problem könnten die Ladungen aus dem EADS-Umfeld

werden - denn wer keinen Wohnsitz in Österreich hat, ist auch nicht

verpflichtet, in den U-Ausschuss zu kommen. Für Pilz ist das nicht

so schlimm: Man gebe ihnen die "Chance, ihr Verhalten zu erklären" -

die Aufklärung könne man aber auch nur auf Basis der Akten machen,

sagte Pilz.

(ib/APA)