Mitterlehner: Sobotkas Äußerungen "nicht hilfreich"

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner kritisiert die Angriffe von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf SPÖ-Chef Christian Kern als "nicht hilfreich". Es sollten viel eher bei beiden Koalitionspartnern die Emotionen abgebaut werden, erklärte er am Dienstag vor dem Ministerrat. Beide Seiten würden derzeit das Klima "nur aufschaukeln". Mitterlehner forderte, dass zur Sacharbeit zurückgekehrt wird und die Emotionen abgebaut werden.

Auf die Frage, ob ihm mit Sobotka schon der Geduldsfaden reiße, meinte der Parteiobmann: "Das ist eine gute Frage." Er selbst fühle sich von Sobotkas Aussagen nicht angesprochen, dieser habe sich an Kanzler Kern gerichtet, "vom Ton" her sei dies aber nicht zweckdienlich.

"Gute Chancen, das zu bereinigen"

"Ich bin Parteichef", somit gehöre es auch dazu, mit "diesen Dingen konfrontiert" zu werden. Es herrsche eine aufgeschaukelte Vorwahlstimmung, die aber nicht von ihm inszeniert werde.

"Ich sehe gute Chancen, das zu bereinigen", so Mitterlehner. Auf die Frage, was passiere, wenn dies nicht gelingt, erklärte der Vizekanzler, "ich spreche nicht im Konjunktiv". Klar sei, dass die Regierung damit kein gutes Bild in der Bevölkerung abgebe. Als Parteichef sei er jedenfalls für vier Jahre gewählt und er werde selbst entscheiden, ob er danach noch einmal antritt.

Am Montagabend soll Mitterlehner mit Konsequenzen gedroht haben: Sollten die ständigen Querschüsse in seiner eigenen Partei nicht aufhören, würde er das Handtuch werfen.

Sobotka fehlt heute übrigens beim Ministerrat wegen einer Auslandsreise.

(APA/Red.)